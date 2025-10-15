На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава российского региона не смог записаться к врачу и отчитал министра здравоохранения

Глава Камчатки Солодов заявил, что не смог записаться на прием к терапевту
Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что не смог записаться на прием к участковому врачу. Его слова приводит Telegram-канал «Медицинская Россия».

Об этой ситуации глава региона рассказал на оперативном совещании. По его словам, при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов отчитал регионального министра здравоохранения Олега Мельникова и указал на недопустимость такого положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить. Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», — сказал Солодов.

Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу из-за периода отпусков.

14 октября сообщалось, что наиболее сложная ситуация с нехваткой кадров в настоящий момент наблюдается в медицине, строительстве, в сферах продаж и услуг, в логистике.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата фармацевтов резко выросла.

