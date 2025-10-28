На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания

В результате землетрясения на западе Турции обрушились четыре здания
В результате землетрясения в провинции Балыкесир на западе Турции обрушились четыре здания. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в интервью телеканалу NTV.

По имеющимся данным, «обрушились три жилых здания и одно строение, в котором располагался магазин».

По словам министра, на данный момент информации о летальных случаях среди людей, оказавшихся под завалами, не поступало.

«Спасательные работы продолжаются», — отметил Ерликая.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 27 октября в 22:48 по местному времени (соответствует московскому времени). Эпицентр толчков располагался в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 км. Сильные колебания земной коры ощутили жители Стамбула, Измира, Балыкесира и других регионов страны. В некоторых районах жители выбежали на улицы и пока остаются там, опасаясь возвращаться в свои дома.

После основного толчка произошло несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

