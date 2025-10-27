На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят создать Путинский суд

Верховный суд инициирует создание суда Путинского района в Грозном
true
true
true
close
Telegram-канал «Kadyrov_95»

Верховный суд России 28 октября планирует выступить с законодательной инициативой о создании суда Путинского района в Грозном. Об этом свидетельствует повестка заседания пленума ВС, опубликованная на официальном сайте суда.

Согласно документу, четвертым пунктом повестки значится рассмотрение вопроса о внесении в Государственную думу проекта федерального закона об учреждении нового судебного органа. Новый район Грозного назван в честь президента Владимира Путина.

Инициатива создания новой территориальной единицы была представлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым в прошлом году. Строительство района планируется завершить к 2027 году, на его территории возведут более 150 многоквартирных домов и необходимую инфраструктуру.

Параллельно Верховный суд намерен инициировать создание Внуковского районного суда Москвы, а также внести изменения в юрисдикцию Троицкого и Щербинского районных судов столицы.

В начале октября Рамзан Кадыров и вице-премьер правительства России Александр Новак открыли первую линию нового района имени Владимира Путина в Грозном.

Ранее Кадыров сообщил о планах объявить 2026 год годом горных территорий.

