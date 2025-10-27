На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ОСК поможет пострадавшим при инциденте с плавкраном в Севастополе

ТАСС: пострадавшие при инциденте с плавкраном в Севастополе получат помощь ОСК
Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя

Пострадавшие при инциденте с плавучим краном в Севастополе смогут получить помощь от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ОСК.

«Корпорация направит все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и членам их семей и возьмет на себя все расходы по восстановлению здоровья и социальной поддержке», — говорится в сообщении.

Кроме того, ОСК окажет поддержку семьям двух своих работников, которые получили травмы, не совместимые с жизнью, в результате происшествия.

Об опрокидывании плавучего крана 27 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, инцидент произошел в результате нештатной ситуации.

В СК заявили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следствие даст оценку действиям ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана лиц, отметили в ведомстве.

Ранее в Севастополе арестовали подозреваемого в шпионаже для ВСУ.

