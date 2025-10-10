В Севастополе арестовали подозреваемого в шпионаже для ВСУ

ФСБ: житель Севастополя арестован по подозрению в передаче Киеву данных о ПВО

Жителя Севастополя арестовали по подозрению в передаче службе разведки Украины сведений о дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Действуя по заданию куратора, подозреваемый собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и городе Севастополе средств ПВО», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (Государственная измена). Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы. По решению Ленинского районного суда Севастополя, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца.

17 июля сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее в Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже экс-сотрудника МВД Украины.