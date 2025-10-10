На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе арестовали подозреваемого в шпионаже для ВСУ

ФСБ: житель Севастополя арестован по подозрению в передаче Киеву данных о ПВО
true
true
true
close
ФСБ РФ

Жителя Севастополя арестовали по подозрению в передаче службе разведки Украины сведений о дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Действуя по заданию куратора, подозреваемый собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и городе Севастополе средств ПВО», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (Государственная измена). Фигуранту грозит до двадцати лет лишения свободы. По решению Ленинского районного суда Севастополя, обвиняемый заключен под стражу сроком на два месяца.

17 июля сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина, собиравшего для военной разведки Украины данные о системе противовоздушной обороны (ПВО) и готовившего диверсию. По заданию куратора местный житель «извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры.

Ранее в Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже экс-сотрудника МВД Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами