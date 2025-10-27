В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли два человека

СК: два человека погибли при опрокидывании плавучего крана в Севастополе

В результате опрокидывания плавучего крана в Севастополе погибли два человека. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета России по Крыму и городу.

«В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Следствие даст оценку действиям ответственных за введение в эксплуатацию плавучего крана лиц, отметили в ведомстве.

Об опрокидывании плавучего крана сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, инцидент произошел в результате нештатной ситуации. Сейчас на месте работают аварийные и спасательные службы. Он добавил, что точную причину произошедшего установят специалисты.

Ранее баржа опрокинулась на Чукотке.