Японский губернатор предложил радикальный метод борьбы с медведями

Префектура Акита в Японии борется с беспрецедентным ростом числа нападений медведей, что побудило ее губернатора Кента Сузуки обратиться к военным за помощью. Об этом глава префектуры написал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«<...> Ситуация выходит за рамки, с которыми могут справиться только префектуры и муниципалитеты... поэтому мы решили обратиться в Минобороны», — написал губернатор.

Сузуки также заявил о своем намерении посетить министерство обороны 28 октября, чтобы попросить о помощи в контроле передвижения медведей.

Глава префектуры сделал свое заявление после нападения медведя 24 октября в Аките. В результате инцидента пострадали четыре человека, одного из них спасти не удалось. В то же время в этом году в стране зафиксировано рекордное число нападений хищников на людей.

В предыдущем посте губернатор утверждает, что правительство префектуры серьезно относится к ущербу, нанесенному провинции медведями, что «делает животных неспособными жить в мирном сосуществовании».

В свою очередь, как пишет Independent, представитель японского министерства обороны заявила изданию, что ей ничего неизвестно о визите Сузуки в ведомство.

24 октября в Японии отменили премьеру фильма о медведях из-за участившихся нападений на людей.

7 октября в японском городе Нумата на острове Хонсю взрослый медведь длиной около 1,4 метра проник в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Животное покинуло магазин до прибытия экстренных служб.

