В Японии отменили премьеру фильма о медведях из-за участившихся нападений на людей

Премьера фильма о медведях отменена в Японии на фоне участившихся атак на людей

Выход на экраны японского триллера «Бурый медведь!!» был перенесен на неопределенный срок в связи с ростом числа случаев нападения медведей на людей в Японии. Об этом сообщает агентство «Киодо».

«Съемочная группа заявила, что перенесет дату выхода, чтобы зрители могли насладиться фильмом в спокойной обстановке», — пишут журналисты.

7 октября в японском городе Нумата на острове Хонсю взрослый медведь длиной около 1,4 метра зашел в местный супермаркет и набросился на двух покупателей, причинив им легкие травмы. Хищник покинул магазин до прибытия экстренных служб.

В сентябре в Японии от атак медведей пострадали 39 человек, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Согласно данным телеканала NHK, в период с апреля по сентябрь медведи нанесли увечья 109 людям. Эксперты связывают увеличение числа нападений медведей с плохим урожаем желудей в ряде регионов страны, что вынуждает животных искать пропитание вблизи населенных пунктов.

Ранее в Японии медведь оторвал голову мужчине, пришедшему в лес за грибами.