Бывший мэр Стамбула арестован по обвинению в шпионаже

Суд постановил арестовать экс-мэра Стамбула Имамоглу по обвинению в шпионаже

Суд постановил арестовать бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в шпионаже в связи с выборами 2019 года. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

«Суд Чаглаян после 11 часов допросов постановил арестовать Имамоглу, основателя телеканала Tele 1 Мердана Янардага и журналиста Неджати Озкана по обвинению в шпионаже», — говорится в сообщении.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Ранее действующего главу оппозиции Турции переизбрали на внеочередном съезде.