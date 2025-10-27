Суд привлек к ответственности двоих участников драки в ЖК «Прокшино» в Москве

Двоих фигурантов дела о массовой драке в московском ЖК арестовали на 15 суток

Щербинский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двоих фигурантов дела о массовой драке в жилом комплексе (ЖК) «Прокшино». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

«Абдуллоев Шарифбек Кудратуллоевич, Шунаев Юсуф Суюнович признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ», — говорится в заявлении.

В связи с этим мужчинам назначили наказание в виде административного ареста. Они проведут в спецприемниках 15 суток.

«Столичный суд продолжает рассматривать протоколы в отношении других участников массовой драки», — подчеркнули в пресс-службе.

Массовая драка на территории ЖК «Прокшино» в Москве произошла 25 октября. Конфликт произошел между мигрантами — они нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, в результате повредив несколько автомобилей местных жителей. Прохожим приходилось уворачиваться от случайных атак иностранцев. По данным Telegram-канала Mash, в результате потасовки пострадали пять человек. Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве пообещали привлечь виновных к ответственности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 октября официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что после массовой драки в ЖК «Прокшино» в отделения полиции были доставлены более 80 человек.

Ранее в Государственной думе РФ призвали к строгому контролю над мигрантами после драки в ЖК «Прокшино».