В Москве несколько десятков человек доставили в полицию после массовой драки

МВД РФ: более 80 человек доставили в полицию после драки в московском ЖК

Более 80 человек были доставлены в отделения полиции после массовой драки на территории жилого комплекса (ЖК) «Прокшино» в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«В настоящее время установлена причастность 19 доставленных [в полицию человек] к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», — говорится в заявлении.

По словам Волк, правоохранители рассматривают вопрос о лишении двух лиц полученного до этого российского гражданства. Она добавила, что в отношении 65 правонарушителей были составлены административные протоколы по разным статьям КоАП РФ. Более того, некоторых из задержанных могут выдворить за пределы страны.

Массовая драка на территории московского ЖК «Прокшино» произошла 25 октября. Участниками потасовки стали мигранты — они нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, в результате повредив несколько автомобилей местных жителей. Прохожим приходилось уворачиваться от случайных атак. Как писал Telegram-канал Mash, в результате конфликта пострадали пять человек. На фоне произошедшего МВД РФ возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве пообещали привлечь виновных к ответственности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жители ЖК «Прокшино» рассказали журналистам «Газеты.Ru» о массовой драке мигрантов.