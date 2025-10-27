Россияне начали единственную шестидневную рабочую неделю 2025 года

В России стартовала шестидневная рабочая неделя, которая продлится с 27 октября по 1 ноября. Соответствующая информация опубликована в производственном календаре на 2025 год на сайте Госдумы.

Там отмечается, что выходной с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина отмечала, что эта неделя будет единственной шестидневной в 2025 году. Благодаря переносу выходного россияне смогут отдыхать по случаю Дня народного единства с 2 по 4 ноября.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. Он приурочен к годовщине освобождения Москвы от польских интервентов и окончанию Смутного времени. Праздник призван возродить историческую память о событиях 1612 года и подчеркнуть важность единства народа.

