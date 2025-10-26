В России снегом покрыто более половины территории

Снег в настоящее время покрывает около 55-60% территории России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По информации эксперта, уменьшение площади снежного покрова связано с повышением температуры в отдельных регионах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, где растаял 1–2 см снега. Вильфанд также отметил, что на следующей неделе в некоторых районах снежный покров может частично подтаять.

Тем не менее в Москве в ближайшую неделю снег не прогнозируется, отмечал Вильфанд. Однако первый снег уже шел в Москве 15 октября, но он был вперемешку с дождем, поэтому оказался почти незамеченным. Постоянный снежный покров ожидается в конце ноября.

Ведущий специалист информационного агентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова сообщала, что в конце октября жителям Москвы и Подмосковья стоит подготовиться к дождливой погоде. По ее прогнозу, наиболее обильные осадки прогнозируются на 28 и 29 октября. При этом, несмотря на дожди, температура воздуха будет немного выше средних многолетних показателей для этого времени года.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Москве начнется с мокрого снега и морозов.