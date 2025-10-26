На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали о субсидии на жилье для ряда россиян, доступной раз в жизни

Депутат Кошелев: некоторые льготники могут получить субсидию на покупку квартиры
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Некоторые россияне могут получить субсидию на покупку жилья, доступную только один раз в жизни. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Депутат уточнил, что на такую помощь от государства могут претендовать льготные категории граждан, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. В этом случае субсидия может достигать 70% и более от стоимости квартиры.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме — метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения, проживание в аварийном жилье или наличие тяжелого хронического заболевания у члена семьи, делающее совместное проживание невозможным», — сказал первый зампред комитета.

Кошелев добавил, что молодые семьи могут рассчитывать на субсидию в размере до 30-35% от расчетной стоимости жилья. При этом размер помощи для военнослужащих составит до 100%. Точный размер зависит от выслуги лет, уточнил депутат. Для остальных категорий субсидия может составлять от 5% до 70%, подчеркнул парламентарий.

В апреле министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщило о разработке проекта постановления, предоставляющего региональным властям право устанавливать дополнительные требования к сроку постоянного проживания для семей, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья.

Ранее в России предложили изменить расчет субсидий на оплату ЖКХ.

