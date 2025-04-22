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Минстрой работает над вопросом о сроке проживания для субсидий на жилье

Регионам хотят разрешить устанавливать срок проживания для субсидий на жилье
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Shutterstock

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России сообщило о разработке проекта постановления, предоставляющего региональным властям право устанавливать дополнительные требования к сроку постоянного проживания для семей, претендующих на государственную поддержку в приобретении жилья. Об этом сообщает РИА Новости.

С подобной инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Заместитель министра Никита Стасишин пояснил, что проект предусматривает предоставление субъектам РФ возможности самостоятельно определять минимальный срок проживания на территории региона для участия в программе обеспечения жильем молодых семей.

Отмечается, что данный проект постановления проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти.

На прошлой неделе глава «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил выделять субсидии на покупку в ипотеку квартир большой площади. Он отметил, что самая низкая обеспеченность жильем в стране у семей, в которых более двух детей.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.

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