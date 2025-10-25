Аэропорт Краснодара приостановил работу

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что временные ограничения действуют в дополнении к действующим извещением (NOTAM). В рамках режима полеты в авиагавани могут выполняться в период с 09:00 до 19:00 мск. При этом аэропорт может принимать и выпускать не более пяти самолетов в час.

Днем 25 октября аэропорт в городе Ухте в Республике Коми приостановил прием и отправку воздушных судов. Представитель Росавиации уточнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.