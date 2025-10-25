На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Краснодара приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полеты
true
true
true
close
Аэропорт Краснодар

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что временные ограничения действуют в дополнении к действующим извещением (NOTAM). В рамках режима полеты в авиагавани могут выполняться в период с 09:00 до 19:00 мск. При этом аэропорт может принимать и выпускать не более пяти самолетов в час.

Днем 25 октября аэропорт в городе Ухте в Республике Коми приостановил прием и отправку воздушных судов. Представитель Росавиации уточнил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

Ранее в Орле нашли учебные авиабомбы на территории аэропорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами