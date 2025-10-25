В российском городе начали проводить рейды по компьютерным клубам

В Челябинске полиция и Росгвардия провели рейды по компьютерным клубам

Сотрудники полиции и Росгвардии провели серию рейдов по компьютерным клубам Челябинска с целью выявления правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

В ходе проверок правоохранители обнаружили подростков, находившихся в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. У некоторых из них были изъяты электронные сигареты и энергетические напитки.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Все материалы направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейших мер.

В сентябре был проведен в Санкт-Петербурге. Тогда почти 100 иностранных граждан доставили в полицию пна стройплощадках Красносельского и Петродворцового районов города. В рамках рейда правоохранители выявили около 300 мигрантов, работавших на строящихся объектах. Большинство из них не имели проблем с документами.

Ранее ФСБ и МВД провели масштабные рейды против экстремистских Telegram-каналов.