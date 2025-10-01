На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСБ и МВД провели масштабные рейды против экстремистских Telegram-каналов

ФСБ уличила 59 каналов в Telegram в распространении идей насилия и терроризма
Tatiana Diuvbanova/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России совместно с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресекла деятельность 59 администраторов каналов и чатов в Telegram, распространявших идеи неонацизма и терроризма среди молодежи. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в 75 регионах страны провели предупредительно-профилактические мероприятия в отношении более 320 администраторов и пользователей интернет-ресурсов для предотвращения распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.

Во время операций силовики задержали пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних из Челябинской области, планировавших теракт на объекте транспортной инфраструктуры.

По адресам проживания задержанных изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы вооруженных нападений, нацистскую символику и пропагандистские материалы украинских террористических структур. В сообщении ФСБ уточняется, что у администраторов Telegram обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ и переписка с зарубежными кураторами террористических организаций.

В отношении девяти лиц возбудили уголовные дела по статьям о подготовке к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ и публичных призывах к терроризму и экстремизму. Ведомство также приняло профилактические меры в отношении 258 лиц, подвергшихся воздействию деструктивных интернет-идей, и решает вопрос о квалификации деятельности 58 пропагандистов идеологии массовых убийств и суицида.

Ранее Бастрыкин заявил об украинской кампании по радикализации россиян.

