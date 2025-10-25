На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Якубович высказался об уходе из «Поля чудес» и выборе преемника

«Абзац»: Якубович намерен остаться ведущим «Поля чудес» навсегда
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Телеведущий и актер Леонид Якубович рассказал изданию «Абзац», что не собирается покидать шоу «Поле чудес».

«Я не собираюсь никуда уходить. Я навсегда в программе. Сколько будет идти, столько и буду там», — заявил он.

Якубович уточнил, что не видит для себя преемника в этом проекте. Ведущий пояснил, что даже не представляет кого-то кроме него в этой роли.

25 октября «Поле чудес» исполнилось 35 лет со дня премьерного показа. Первым ведущим шоу был журналист Владислав Листьев (1956-95). В 1991 году ему на смену пришел Леонид Якубович. С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По словам актера, самое сложное в этой работе – развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

1 сентября журналисты сообщили, что медики диагностировали у Якубовича сахарный диабет с осложнениями. Как сообщалось, ведущему запретили употреблять алкоголь и рекомендовали придерживаться строгой диеты. Впоследствии артист опроверг слухи о неизлечимом заболевании. Он рассказал, что регулярно занимается спортом, в частности теннисом.

Ранее Якубович стал «крашем» российской молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами