Якубович высказался об уходе из «Поля чудес» и выборе преемника

Телеведущий и актер Леонид Якубович рассказал изданию «Абзац», что не собирается покидать шоу «Поле чудес».

«Я не собираюсь никуда уходить. Я навсегда в программе. Сколько будет идти, столько и буду там», — заявил он.

Якубович уточнил, что не видит для себя преемника в этом проекте. Ведущий пояснил, что даже не представляет кого-то кроме него в этой роли.

25 октября «Поле чудес» исполнилось 35 лет со дня премьерного показа. Первым ведущим шоу был журналист Владислав Листьев (1956-95). В 1991 году ему на смену пришел Леонид Якубович. С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По словам актера, самое сложное в этой работе – развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

1 сентября журналисты сообщили, что медики диагностировали у Якубовича сахарный диабет с осложнениями. Как сообщалось, ведущему запретили употреблять алкоголь и рекомендовали придерживаться строгой диеты. Впоследствии артист опроверг слухи о неизлечимом заболевании. Он рассказал, что регулярно занимается спортом, в частности теннисом.

Ранее Якубович стал «крашем» российской молодежи.