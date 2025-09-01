На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: у Леонида Якубовича обнаружили неизлечимое заболевание

SHOT: телеведущему Якубовичу запретили пить алкоголь из-за сахарного диабета
Дмитрий Коробейников/РИА Новости

У ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича диагностировали сахарный диабет с осложнениями. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Врачи, заявляет Telegram-канал, запретили телеведущему употреблять спиртные напитки и рекомендовали придерживаться строгой диеты, которая необходима при данном заболевании. SHOT утверждает, что медики также попросили Якубовича отказаться от употребления съедобных подарков от участников «Поля чудес».

Как сообщает Telegram-канал, Якубович обратился к врачам самостоятельно, пожаловавшись на сильную слабость и повышенную утомляемость. Другие подробности его состояния не раскрываются, а также информацию о болезни не подтверждал сам Леонид Якубович.

Леонид Якубович родился 31 июля в 1945 году в Москве. Отец будущего телеведущего работал инженером-механиком, начальником конструкторского бюро, а мать — гинекологом. В 1991-м Якубович пришел на пробы в «Поле чудес». С тех пор он является бессменным ведущим, а также автором программы. По его словам, самое сложное в его работе — это развлекать людей, однако «юмор спасает всегда».

30 июля 2025 года Якубович отпраздновал свое 80-летие. Как начиналась карьера Якубовича и чем он живет сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Успенская отказалась от звания королевы шансона.

