Якубович стал «крашем» российской молодежи

«МК»: телеведущий Леонид Якубович стал популярным у молодежи
Владимир Трефилов/РИА Новости

Ведущий шоу «Поле Чудес» Леонид Якубович приобрел популярность у зуммеров. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, на премьере одной российской картины Якубовича окружила толпа молодых фанатов с просьбой сфотографироваться. Телеведущий удивился этому и, как отмечает mk.ru, не совсем поверил. Одна из молодых поклонниц назвала знаменитость своим «крашем» (это сленговое значение человека, к которому испытываешь симпатию, влечение или влюбленность – «Газета.Ru»).

«Якубович – наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!» – заявила девушка.

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.

Ранее к «Золотому кольцу» Кадышевой подали иск из-за песни «Течет ручей».

