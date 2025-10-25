В Москве задержали около 40 человек после драки рабочих в ЖК

МВД: московская полиция задержала около 40 человек после драки в ЖК «Прокшино»

Полиция задержала около 40 рабочих после потасовки в ЖК «Прокшино» в Москве, их доставили в отделение для разбирательства. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Благодаря комплексу проведенных мероприятий в отдел внутренних дел доставлены около 40 человек. Они проверяются на причастность к преступлению», — говорится в сообщении.

По факту массовой драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Инцидент произошел 25 октября. Как писал Telegram-канал Baza, в потасовке участвовали мигранты, которые использовали лопаты и дорожные знаки. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек бегают по проезжей части, наносят удары и бросают друг в друга предметы. По предварительной информации, пострадали три человека. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и медики.

Позже выяснилось, что конфликт между рабочими в жилом комплексе «Прокшино» начался накануне, но на следующий день перерос в драку. По словам источника ТАСС, конфликт вспыхнул еще вечером в пятницу и продолжился в субботу, когда участники заранее договорились встретиться «для выяснения отношений».

Ранее стало известно о реакции жителей ЖК «Прокшино» на массовую драку мигрантов.