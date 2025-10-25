Появились новые подробности массовой драки в московском ЖК

ТАСС: конфликт между рабочими в ЖК «Прокшино» в Москве начался накануне

В жилом комплексе «Прокшино» в московском районе Коммунарка конфликт между рабочими начался накануне, но на следующий день перерос в драку. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах

По словам источника, конфликт вспыхнул еще вечером в пятницу и продолжился в субботу, когда участники заранее договорились встретиться «для выяснения отношений».

Правоохранители продолжают работу на месте инцидента, опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения. В ГУ МВД уточнили, что сейчас устанавливаются причины инцидента и личности его участников и зачинщиков.

Telegram-канал Baza писал, что в потасовке участвовали мигранты, которые использовали лопаты и дорожные знаки. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек бегают по проезжей части, наносят удары и бросают друг в друга предметы. По предварительной информации, пострадали три человека. На место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и медики.

Ранее мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге.