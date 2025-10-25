На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о реакции жителей ЖК «Прокшино» на массовую драку мигрантов

SHOT: жители ЖК «Прокшино» боятся выходить из квартир после массовой драки
true
true
true

Жители ЖК «Прокшино» опасаются выходить из квартир после массовой драки на территории комплекса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, некоторые жители боятся возвращаться домой. По информации очевидцев, на территории ЖК работает полиция, рядом с домами дежурят полицейские машины.

Некоторые участники драки пытаются сбежать от правоохранителей.

Один из жильцов опубликовал кадры, на которых можно заметить, что ему пришлось резко уйти с дороги и скрыться за одной из машин в ходе массовой драки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Москве во время массовой драки мигранты разбили припаркованные автомобили. На опубликованных в сети кадрах видно, что у машин разбиты стекла. По данным канала, за помощью медиков обратились четыре человека. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы.

Инцидент произошел днем 25 октября. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.

Ранее появились новые подробности массовой драки в московском ЖК.

