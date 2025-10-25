Стало известно о реакции жителей ЖК «Прокшино» на массовую драку мигрантов

Жители ЖК «Прокшино» опасаются выходить из квартир после массовой драки на территории комплекса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, некоторые жители боятся возвращаться домой. По информации очевидцев, на территории ЖК работает полиция, рядом с домами дежурят полицейские машины.

Некоторые участники драки пытаются сбежать от правоохранителей.

Один из жильцов опубликовал кадры, на которых можно заметить, что ему пришлось резко уйти с дороги и скрыться за одной из машин в ходе массовой драки.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в Москве во время массовой драки мигранты разбили припаркованные автомобили. На опубликованных в сети кадрах видно, что у машин разбиты стекла. По данным канала, за помощью медиков обратились четыре человека. У одного из пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рану височной области головы.

Инцидент произошел днем 25 октября. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как десятки людей бегают по проезжей части, дерутся и кидают друг в друга вещи. По словам местных жителей, им пришлось уворачиваться от ударов.

