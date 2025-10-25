В Краснодаре эвакуировали школу из-за пожара

МЧС: в Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара

В Краснодаре 700 человек, из которых 660 детей, эвакуировали из школы в пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в учебном заведении на улице Автолюбителей.

«Ориентировочная площадь пожара составила 2 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным агентства, пожар потушили. На месте происшествия работает дознаватель для установления причин и обстоятельств произошедшего.

В ночь на 25 октября произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в результате происшествия пострадали три человека. Женщину и мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще один мужчина был госпитализирован с ушибом бедра.

Позже мэр города Андрей Прошунин заявил, что режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Сочи.

Ранее журналисты сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка.