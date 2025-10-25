На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи после взрыва газа в жилом доме ввели режим локальной ЧС

Режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Он рассказал, что провел выездное совещание оперативного штаба. По словам главы населенного пункта, в настоящее время специалисты завершают поквартирный обход поврежденного здания.

«На месте происшествия вводим режим локальной ЧС», — подчеркнул Прошунин.

Как отметил мэр, 28 жильцов дома сейчас находятся в пунктах временного размещения. Среди них — семь детей и 21 взрослый.

Взрыв газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи произошел в ночь на 25 октября. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в результате происшествия пострадали три человека. Женщину и мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще один мужчина был госпитализирован с ушибом бедра.

Ранее журналисты сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка.

