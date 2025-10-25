Красноярский депутат обвинил коллег в нападении бродячих собак на ребенка

Депутат Терехов: нужно завести дело на коллег после нападения собак на ребенка

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов в своем Telegram-канале призвал завести дело в отношении коллег после инцидента с ребенком, которого загрызли бродячие собаки.

«Я бы на месте Следственного комитета РФ возбудил дело в отношении депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, которые проголосовали против рассмотрения закона края об обращении с безнадзорными животными!» — написал он.

По словам депутата, он был единственным, кто проголосовал за принятие регионального закона. Терехов добавил, что норма была готова к принятию во втором чтении.

Депутат заверил, что ему настолько стыдно находится с коллегами в одном зале заседаний, что он готов сложить полномочия.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае в районе СНТ «Теремок» Березовского района на десятилетнего мальчика напала стая бродячих собак. Растерзанного мальчика обнаружили люди, ехавшие мимо на машине.

1 марта в Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Действующие положения предлагается, в частности, дополнить нормой, согласно которой законодательные органы российских регионов смогут самостоятельно устанавливать максимальные сроки содержания животных в приютах.

Проект находится на этапе рассмотрения.

Ранее в Екатеринбурге мать закрыла ребенка собой от ротвейлера и пострадала сама.