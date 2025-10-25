На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин рассказал о планах по восстановлению Донецка и Луганска

Собянин: Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск
Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск, включая инфраструктуру городов и более 68 километров инженерных сетей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону и проходить его», — заявил он.

По словам главы города, столичные специалисты помогают в строительстве с 2022 года, чтобы жители Донецка и Луганска могли спать в теплых домах, продолжать обучение и иметь возможность получать медпомощь.

Собянин рассказал, что при восстановлении Донецка особое внимание будет уделено модернизации коммунальной инфраструктуры. Специалисты планируют ввести работу 68,8 км инженерных сетей. Помимо этого, в городе приведут в порядок 273,7 тыс. кв. метров дорог и восстановят образовательный объект.

В Луганске планируется провести работы в 43 зданиях — 37 многоквартирных домах, одном здании администрации, объектах здравоохранения и культуры, а также в трех образовательных учреждениях. Кроме того, столичные эксперты введут в работу 67,7 км инженерных сетей, 186 тыс. кв. м дорог.

За четыре года работ, по словам мэра, специалисты приведи в порядок 13 знаковых объектов общей площадью 177,1 га.

До этого президент РФ Владимир Путин обратился к Собянину с просьбой помочь с помещением для Музея географии.

Ранее политолог назвал Москву драйвером «мягкой силы» России.

