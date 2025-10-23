На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин попросил Собянина выделить помещение для Музея географии

Президент РФ Владимир Путин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой помочь с помещением для Музея географии. Разговор о музее зашел на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Во время своего выступления Путин отметил, что Русскому географическому обществу нужна поддержка попечительского совета для проведения масштабных проектов, в том числе Музея географии.

«Когда Сергей Кужугетович [Шойгу] призвал мэра поддержать создание музея, Сергей Семенович [Собянин] со своего места поулыбался, но знаю, что мэр традиционно поддерживает все подобные начинания», — сказал Путин.

до этого российский лидер Владимир Путин поддержал переизбрание Сергея Шойгу президентом Русского географического общества.

Кроме того, глава государства в ходе съезда РГО предложил объявить 2027 год в России Годом географии.

Ранее Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи.

