В Белгороде установят дополнительные укрытия

В ближайшее время в Белгороде и районе установят дополнительные модульные укрытия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде по поручению мэра Валентина Демидова начался монтаж восьми укрытий, изготавливают еще 15, которые установят в самых опасных местах города и области. Также для жителей региона организуют обучение по безопасному использованию генераторов, отметил Гладков.

Мэр в свою очередь уточнил, что укрытия «будут размещаться вблизи остановок общественного транспорта и других мест с высоким пешеходным трафиком». Кроме того, в областном центре проходит ревизия всех модульных укрытий и защитных сооружений, в результате которой определят, где необходимо разместить дополнительные, уточнил Демидов.

23 октября Белгород и область подверглись массовой атаке дронов ВСУ. В результате пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области введут обязательные курсы первой помощи для родителей.