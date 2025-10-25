На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Кубани сообщили о последствиях взрыва в жилом доме в Сочи

Двое пострадавших при взрыве в Сочи находятся в больнице в тяжелом состоянии
true
true
true
close
Telegram-канал «ЧП Сочи»

В Сочи после взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тимирязева двое из троих пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Также, по данным оперштаба, не удалось спасти 75-летнего горожанина.

По данным властей, в результате инцидента были разрушены три квартиры на четвертом этаже, еще три получили серьезные повреждения.

Причины взрыва газа в настоящее время устанавливаются. Как уточнили в штабе, дом является жилым помещением с зарегистрированным правом собственности с 2012 года, а большую часть квартир занимали арендаторы.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября, эпицентр взрыва находился в одной из квартир на четвертом этаже. После детонации в здании начался пожар, площадь которого составила около 15 кв. м. Из дома были эвакуированы 70 жильцов, 28 из них, включая семь детей, временно размещены в пунктах помощи.

Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что после взрыва в городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

Ранее журналисты сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами