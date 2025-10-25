Власти Кубани сообщили о последствиях взрыва в жилом доме в Сочи

Двое пострадавших при взрыве в Сочи находятся в больнице в тяжелом состоянии

В Сочи после взрыва бытового газа в многоэтажном доме на улице Тимирязева двое из троих пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперативном штабе Кубани.

Также, по данным оперштаба, не удалось спасти 75-летнего горожанина.

По данным властей, в результате инцидента были разрушены три квартиры на четвертом этаже, еще три получили серьезные повреждения.

Причины взрыва газа в настоящее время устанавливаются. Как уточнили в штабе, дом является жилым помещением с зарегистрированным правом собственности с 2012 года, а большую часть квартир занимали арендаторы.

Инцидент произошел в ночь на 25 октября, эпицентр взрыва находился в одной из квартир на четвертом этаже. После детонации в здании начался пожар, площадь которого составила около 15 кв. м. Из дома были эвакуированы 70 жильцов, 28 из них, включая семь детей, временно размещены в пунктах помощи.

Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что после взрыва в городе ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.

Ранее журналисты сообщили, что после взрыва газа в жилом доме в Сочи под завалами нашли ребенка.