По факту взрыва газа в жилом доме в Сочи возбудили дело

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи
СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в настоящее время сотрудники СК осматривают место происшествия и проводят иные следственные мероприятия. Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Взрыв газа в жилом доме на улице Тимирязева в Сочи произошел в ночь на 25 октября. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, площадь которого достигла 15 квадратных метров.

Мэр города Андрей Прошунин заявил, что на месте происшествия был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. По его словам, 28 жильцов дома — семь детей и 21 взрослый — сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в результате взрыва пострадали три человека. Одного мужчину доставили в больницу с ушибами бедра. Другого мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного человека спасти не удалось.

Ранее в Луганской народной республике из-за взрыва газа в многоэтажном доме пострадала пенсионерка.

