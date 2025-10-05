В ЛНР из-за взрыва газа в многоэтажном доме пострадала пенсионерка

В городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) 63-летняя женщина обратилась за медицинской помощью после взрыва газа в многоэтажном доме. Об этом рассказала ТАСС глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

«В Красном Луче одна обратившаяся за медпомощью — женщина, 63 года. Жительница дома, где произошло взрыв газа. Диагноз: острая реакция на стресс, гипертонический криз», — уточнила она.

По словам главы минздрава, медики оказали пенсионерке всю необходимую медпомощь, в госпитализации она не нуждалась.

При этом Пащенко уточнила, что других пострадавших при ЧП нет.

Незадолго до этого власти Красного Луча подтвердили информацию о взрыве газа в жилом доме. Глава городского округа Сергей Соловьев сообщил, что выехал на место происшествия. Он заявил о работе экстренных служб на месте инцидента. По его словам, была проведена эвакуация жителей многоквартирного дома

Ранее взрыв газа произошел в придорожном кафе в Дагестане.