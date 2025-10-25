На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен дал показания против экс-замглавы Курской области

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Глава строительной компании «Сиэми» Виталий Синьговский дал показания о получении взятки в размере 6 млн рублей бывшим заместителем экс-губернатора Курской области Алексеем Дедовым. Об этом сообщает ТАСС.

Дело связано со строительством оборонительных сооружений. Гособвинитель на заседании заявил, что, по представленным Синьговским сведениям, Дедов получил взятку за допуск коммерческих организаций к выполнению государственных и муниципальных контрактов на территории Курской области.

В результате сотрудничества Синьговского со следствием была получена информация о возможной причастности к хищению бюджетных средств Дедова, экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева и депутата Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Татьяны Бондаренко. По данным следствия, она могла подбирать компании для обналичивания средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. Как отметил гособвинитель, размер «отката» должностным лицам составлял около 10% от суммы контракта.

Сам Синьговский, обвиняемый в хищении и растрате при строительстве оборонительных объектов, признал свою вину.

10 сентября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Курской области. По версии следствия, генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители заключили фиктивный договор с ООО «КТК Сервис» на строительство взводных опорных пунктов. Компания не вела реальной деятельности, а лишь создавала видимость работ.

Ранее следователи начали искать соучастников хищений на фортификациях под Белгородом.

