При пожаре в мечети в Татарстане пострадали два человека

МЧС: в Татарстане во время пожара в мечети пострадали двое мужчин
Два человека пострадали при пожаре в мечети в селе Пестрецы в Татарстане. Об этом сообщило МЧС России по региону в Telegram-канале.

Информация о пожаре в мечети поступила в 18:26 мск. Огонь быстро распространился, охватив кровлю здания площадью 84 квадратных метра. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали открытое горение в 19:16 мск. По данным ведомства, во время пожара пострадали двое мужчин, их госпитализировали в Пестречинскую центральную районную больницу.

Причина пожара устанавливается. Telegram-канал 112 сообщил, что очевидцы говорят в социальных сетях, что слышали взрыв. Эта информация на данный момент проверяется.

24 октября крупный пожар произошел на парковке на улице Теплый Стан в Москве. По данным столичной прокуратуры, огонь охватил четыре автомобиля, они сгорели. После ликвидации возгорания в одном из сгоревших транспортных средств были обнаружены тела двух человек. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее самодельный обогреватель стал причиной пожара в алтайском поселке.

