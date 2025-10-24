На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на парковке заживо сгорели два человека

На юго-западе Москвы в пожаре на парковке сгорели два человека
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве на парковке на улице Теплый Стан в результате пожара сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ночью на парковке во дворе жилого дома на ул. Теплый Стан произошло возгорание 4-х транспортных средств. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в публикации.

Прокуратура устанавливает всех обстоятельства произошедшего.

До этого россияне пожаловались трехлитровые дизельные BMW Х7, которые загораются прямо на ходу из-за заводского брака.

Так, экс-владелец трехлитрового дизельного BMW Х7 рассказал, что спустя три года использования его машина загорелась прямо на ходу. При этом автомобиль прошел ТО за две недели до пожара. В сервисных центрах России заявили, что такая проблема с BMW Х7 действительно существует, а случаи возгорания — не единичные. При этом первым симптомом проблемы назвали повышенный расход антифриза.

Ранее россиянам рассказали, как автомобиль законсервировать на зиму.

