Москалькова заявила, что до конца года оставшиеся куряне могут вернуться с Украины

Москалькова: рассчитываю, что до конца года с Украины вернутся оставшиеся куряне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на возвращение оставшихся курян с Украины до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС.

«Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я думаю, что это будет в этом году. И мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины. Очень хотелось бы, чтобы это случилось до Нового года», — сказала омбудсмен.

Также она заявила о готовности России и Украины к обмену посылками и письмами для пленных.

16 октября уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что провела первую встречу с новой главой делегации МККК в России и Белоруссии Ранией Машлаб. В переговорах приняли участие представители российских министерств обороны и иностранных дел. Они обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

В начале сентября Москалькова говорила, что в обмене будет задействовано порядка 2 тыс. посылок с каждой стороны.

Ранее Москалькова заявила, что Украину втянули в сатанинское дело.