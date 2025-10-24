На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москалькова заявила, что до конца года оставшиеся куряне могут вернуться с Украины

Москалькова: рассчитываю, что до конца года с Украины вернутся оставшиеся куряне
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассчитывает на возвращение оставшихся курян с Украины до конца текущего года. Об этом пишет ТАСС.

«Пока конкретной даты их возвращения нет. Обязательно, я думаю, что это будет в этом году. И мы не получаем отрицательного ответа со стороны Украины. Очень хотелось бы, чтобы это случилось до Нового года», — сказала омбудсмен.

Также она заявила о готовности России и Украины к обмену посылками и письмами для пленных.

16 октября уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что провела первую встречу с новой главой делегации МККК в России и Белоруссии Ранией Машлаб. В переговорах приняли участие представители российских министерств обороны и иностранных дел. Они обсудили вопросы посещения российских военнопленных на Украине, передачи посылок и писем от родственников, а также поиск пропавших без вести.

В начале сентября Москалькова говорила, что в обмене будет задействовано порядка 2 тыс. посылок с каждой стороны.

Ранее Москалькова заявила, что Украину втянули в сатанинское дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами