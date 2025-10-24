На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какой ингредиент шаурмы самый опасный

Юрист Виноградов: соус является самым опасным ингредиентом шаурмы
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Соус является самым опасным ингредиентом шаурмы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

«Травятся глобально не от мяса, а травятся как раз от соусов, сальмонелла, там, и так далее. Поэтому максимально обращать внимание на все такие ингредиенты, самые вкусные для нашего организма, как многие считают, и сама суть шавермы именно в этих соусах», — отметил Виноградов.

То же самое, по его словам, касается маринада для шашлыка.

Он посоветовал покупать готовую еду только в крупных торговых точках, где есть водопроводная вода и санузлы, а их работники носят белые халаты, головные уборы и аккуратный маникюр. «Одинокие ларьки» лучше обходить стороной, подчеркнул эксперт.

19 октября в Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Изначально заболели 43 человека, но впоследствии число отравившихся продолжило расти.

Как заявили в министерстве здравоохранения региона, люди отравились готовой пищевой продукцией ООО «Восток», производство которой базируется в Улан-Удэ. Товары этой компании реализовывались в магазинах сети «Николаевский». К 24 октября число отравившихся возросло до 165.

Следственный комитет РФ сообщил, что сотрудники ведомства предъявили заведующей производством цеха готовой пищевой продукции обвинение по уголовному делу о массовом отравлении граждан.

Ранее в Калининграде рассказали о росте числа отравившихся детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами