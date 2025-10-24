Россиянам рассказали, какой ингредиент шаурмы самый опасный

Соус является самым опасным ингредиентом шаурмы. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов.

«Травятся глобально не от мяса, а травятся как раз от соусов, сальмонелла, там, и так далее. Поэтому максимально обращать внимание на все такие ингредиенты, самые вкусные для нашего организма, как многие считают, и сама суть шавермы именно в этих соусах», — отметил Виноградов.

То же самое, по его словам, касается маринада для шашлыка.

Он посоветовал покупать готовую еду только в крупных торговых точках, где есть водопроводная вода и санузлы, а их работники носят белые халаты, головные уборы и аккуратный маникюр. «Одинокие ларьки» лучше обходить стороной, подчеркнул эксперт.

19 октября в Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Изначально заболели 43 человека, но впоследствии число отравившихся продолжило расти.

Как заявили в министерстве здравоохранения региона, люди отравились готовой пищевой продукцией ООО «Восток», производство которой базируется в Улан-Удэ. Товары этой компании реализовывались в магазинах сети «Николаевский». К 24 октября число отравившихся возросло до 165.

Следственный комитет РФ сообщил, что сотрудники ведомства предъявили заведующей производством цеха готовой пищевой продукции обвинение по уголовному делу о массовом отравлении граждан.

Ранее в Калининграде рассказали о росте числа отравившихся детей.