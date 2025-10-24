На юго-западе Москвы сгорели четыре машины на стоянке

Прокуратура: на юго-западе Москвы сгорели четыре машины, еще три повреждены

На автостоянке на юго-западе Москвы сгорели четыре автомобиля. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью на улице Теплый Стан огнем оказались уничтожены четыре машины, а еще три получили повреждения.

В прокуратуре округа отметили, что ведомство находится на контроле за выяснением всех обстоятельств инцидента и процессуальной проверкой, которую ведут следственные органы.

После тушения пожара в одном из транспортных средств также нашли двух человек без признаков жизни. Причины возгорания установят по итогам пожарно-технической экспертизы.

Недавно в Подмосковье загорелись припаркованные машины. По словам местных жителей, один транспорт сгорел дотла. По предварительной информации, еще две машины повреждены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на трассе между Москвой и Петербургом вспыхнул фургон.