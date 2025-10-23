На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На трассе между Москвой и Петербургом вспыхнул фургон

Очевидцы засняли вспыхнувший фургон на трассе между Москвой и Петербургом
true
true
true

На трассе «М-11», соединяющей Петербург и Москву, загорелся фургон. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«Автовладелец купил машину в Ростовской области и перевозил ее в Петербург. В пути начались проблемы с проводкой — итог на видео», — пояснил источник.

Возгорание автомобиля произошло в районе Любани Ленинградской области. Сообщается, что никто не пострадал.

До этого в Башкирии произошло ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, легковой автомобиль марки Daewoo врезался в большегруз, ехавший во встречном направлении. В результате легковая машина вылетела с дороги, опрокинулась в кювет и загорелась. На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии автомобиль смяло, Серьезные повреждения получила крыша.

Недавно в Подмосковье загорелись припаркованные машины. По словам местных жителей, один транспорт сгорел дотла. По предварительной информации, еще две машины повреждены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее грузовик протаранил три машины и загорелся на трассе М-4.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами