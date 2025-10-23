На трассе между Москвой и Петербургом вспыхнул фургон

Очевидцы засняли вспыхнувший фургон на трассе между Москвой и Петербургом

На трассе «М-11», соединяющей Петербург и Москву, загорелся фургон. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

«Автовладелец купил машину в Ростовской области и перевозил ее в Петербург. В пути начались проблемы с проводкой — итог на видео», — пояснил источник.

Возгорание автомобиля произошло в районе Любани Ленинградской области. Сообщается, что никто не пострадал.

До этого в Башкирии произошло ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, легковой автомобиль марки Daewoo врезался в большегруз, ехавший во встречном направлении. В результате легковая машина вылетела с дороги, опрокинулась в кювет и загорелась. На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии автомобиль смяло, Серьезные повреждения получила крыша.

Недавно в Подмосковье загорелись припаркованные машины. По словам местных жителей, один транспорт сгорел дотла. По предварительной информации, еще две машины повреждены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее грузовик протаранил три машины и загорелся на трассе М-4.