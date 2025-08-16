Автомобили вспыхнули на парковке в Подмосковье и попали на видео

В Подмосковье машины загорелись на парковке и попали на видео

В Подмосковье загорелись припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Автомобили загорелись в красногорском ЖК «Опалиха О3». Сотрудники МЧС потушили возгорание», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на парковке горят три автомобиля. При этом пламя охватило машины полностью. На записи также заметно, что возле горящих автомобилей находятся люди.

По словам местных жителей, один транспорт сгорел дотла. По предварительной информации, еще две машины повреждены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Симферополе пассажирский автобус загорелся на проезжей части.

На опубликованных в сети кадрах видно, как общественный транспорт горит на дороге, при этом пламя охватило маршрутку полностью. По словам очевидцев, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в проводке автобуса.

Ранее ДТП парализовало МКАД.