В Москве в сгоревшей «Буханке» нашли тела двух человек

SHOT: в Теплом Стане в сгоревшем УАЗе нашли двоих погибших
Telegram-канал «SHOT»

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы в салоне сгоревшего УАЗа обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пожар произошел около двух часов ночи: загорелись сразу несколько машин, в том числе УАЗ-2206, Audi, Volkswagen и Ford. Огнем была охвачена территория не менее 20 квадратных метров. После тушения возгорания в УАЗе нашли тела двух погибших. Следствие рассматривает версию поджога, однако причины происшествия пока уточняются.

Недавно в Подмосковье загорелись припаркованные машины. По словам местных жителей, один транспорт сгорел дотла. По предварительной информации, еще две машины повреждены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

До этого сообщалось, что в Симферополе пассажирский автобус загорелся на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как общественный транспорт горит на дороге, при этом пламя охватило маршрутку полностью. По словам очевидцев, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в проводке автобуса.

Ранее на трассе между Москвой и Петербургом вспыхнул фургон.

