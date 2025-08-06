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В Симферополе маршрутка с пассажирами воспламенилась и попала на видео

В Симферополе на видео сняли маршрутку, которая вспыхнула на проезжей части
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В Симферополе пассажирский автобус загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Маршрутка загорелась на Евпаторийском шоссе в Симферополе. Пожар уже тушат. Информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как общественный транспорт горит на дороге, при этом пламя охватило маршрутку полностью. По словам очевидцев, предварительная причина возгорания — короткое замыкание в проводке автобуса.

До этого сообщалось, что в Самаре легковой автомобиль разорвало на части после жесткого столкновения с пассажирским автобусом. Местные жители запечатлели последствия инцидента на камеру. На кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения: в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели, а пассажиры и очевидцы столпились на дороге.

Ранее фургон вспыхнул в Москве и попал на видео.

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