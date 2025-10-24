70 человек эвакуированы из жилого дома в Красногорске после взрыва

ТАСС: из жилого дома в Красногорске после взрыва эвакуированы 70 человек

70 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Красногорске после взрыва, произошедшего ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, в результате происшествия повреждены три квартиры.

Утром 24 октября мощный взрыв произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на бульваре Космонавтов. Взрывной волной вырвало часть стены поврежденной квартиры, оконные стекла оказались выбиты в соседних квартирах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. По его словам, дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. В результате произошедшего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо из них были оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Подмосковье обломки дронов прилетели в автобус с людьми.