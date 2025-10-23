В Подмосковье обломки дронов прилетели в автобус с людьми

В Подмосковье обломки БПЛА разбили автобус с людьми

В Подмосковье обломки БПЛА повредили автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В Подмосковье обломки сбитого беспилотника задели автобус с пассажирами. Информацию подтвердили в «Мострансавто», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел с автобусом №402, который следует по маршруту Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». В результате произошедшего транспорт получил незначительные повреждения, а пассажиры не пострадали. После атаки людей пересадили в другой транспорт.

23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) я в период с 08:00 до 12:00 (мск) 23 октября уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.