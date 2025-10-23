На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье обломки дронов прилетели в автобус с людьми

В Подмосковье обломки БПЛА разбили автобус с людьми
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье обломки БПЛА повредили автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В Подмосковье обломки сбитого беспилотника задели автобус с пассажирами. Информацию подтвердили в «Мострансавто», — говорится в сообщении.

По информации канала, инцидент произошел с автобусом №402, который следует по маршруту Малино — Большое Алексеевское — метро «Котельники». В результате произошедшего транспорт получил незначительные повреждения, а пассажиры не пострадали. После атаки людей пересадили в другой транспорт.

23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) я в период с 08:00 до 12:00 (мск) 23 октября уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Ранее дроны ВСУ атаковали юг России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами