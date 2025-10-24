В ангаре в Санкт-Петербурге ликвидировали пожар

Возгорание, возникшее в ангаре площадью 300 кв. метров в Невском районе Петербурга, потушено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что пожар был ликвидирован в 1:11 мск.

Сведений о пострадавших не поступало, добавили в министерстве.

До этого в МЧС рассказали, что о пожаре сообщили в 22:40, он произошел в доме 31а по Хрустальной улице. К ликвидации возгорания было привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее на территории парк-отеля в поселке Емельяново в Красноярском крае ликвидировали открытое горение.

20 октября в Волгограде произошел пожар, в результате которого не смогли спасти ребенка. Инцидент произошел в квартире на улице Бурейской в Дзержинском районе — в жилище на площади в три квадратных метра загорелись вещи. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб погасили огонь. Несмотря на усилия спасателей, в результате случившегося не выжил ребенок 2021 года рождения. Причина возгорания в многоквартирном доме не уточняется.

Ранее российский пенсионер пытался сжечь возлюбленную и ее внука после ссоры.