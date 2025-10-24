На границе с Газой сработали сирены

Военные Израиля сообщили о сработавших сиренах в районах на границе с Газой

В населенных пунктах вблизи сектора Газа сработали сирены. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в сообществах возле сектора Газа, было установлено, что это ложная тревога», — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ добавили, что сирены прозвучали в районе Мефальсим.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью Time сообщил о своем предстоящем визите в сектор Газа и поставил ультиматум Израилю.

В беседе с изданием американский лидер предупредил Израиль о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Трамп подчеркнул, что если это произойдет, то Израиль потеряет поддержку Соединенных Штатов.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп пообещал «великое время» для Израиля.