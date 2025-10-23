Трамп поставил ультиматум Израилю

Президент США Дональд Трамп в интервью Time сообщил о своем предстоящем визите в сектор Газа и поставил ультиматум Израилю.

В беседе с изданием американский лидер предупредил Израиль о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Трамп подчеркнул, что если это произойдет, то Израиль потеряет поддержку Соединенных Штатов.

«Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать», — сказал лидер США.

Трамп также обратил внимание на то, что Ближний Восток никогда не был так един. По его словам, сейчас «только ХАМАС остается маргинальной группировкой».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

По словам Трампа, после реализации мирного соглашения сектор Газа ждет постепенная перестройка.

Ранее Трамп пообещал «великое время» для Израиля.