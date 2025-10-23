На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии завершили тестирование технологии вызова дождя

В Индии успешно протестировали технологию вызова дождя
close
Depositphotos

Эксперимент по вызову дождя по технологии засева облаков специальными частицами успешно провели в Нью-Дели. Об этом сообщила в Х главный министр национального столичного округа Дели Рекха Гупта.

«Впервые в Дели завершена подготовка к созданию искусственного дождя путем засева облаков, что стало важной технологической вехой в борьбе столицы с загрязнением воздуха», — написала она.

По прогнозам с 28 по 30 октября в Дели ожидается облачная погода. Предполагается, что искусственный дождь пройдет 29 октября.

До этого сообщалось, что в Индии власти национальной столичной территории Дели, в который входит столица Нью-Дели, планируют вызвать искусственный дождь в ближайшие дни в связи с резким ухудшением качества воздуха из-за смога.

Качество воздуха в Нью-Дели сильно ухудшилось после празднования главного национального торжества – «Праздника света» Дивали. Во время торжеств принято взрывать петарды и запускать фейерверки. Празднуя Дивали, жители Индии также зажигают специальные обрядовые светильники и дарят друг другу подарки.

Ранее сообщалось, что практику принудительного вызова осадков могут использовать в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами