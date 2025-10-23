В Индии завершили тестирование технологии вызова дождя

Эксперимент по вызову дождя по технологии засева облаков специальными частицами успешно провели в Нью-Дели. Об этом сообщила в Х главный министр национального столичного округа Дели Рекха Гупта.

«Впервые в Дели завершена подготовка к созданию искусственного дождя путем засева облаков, что стало важной технологической вехой в борьбе столицы с загрязнением воздуха», — написала она.

По прогнозам с 28 по 30 октября в Дели ожидается облачная погода. Предполагается, что искусственный дождь пройдет 29 октября.

До этого сообщалось, что в Индии власти национальной столичной территории Дели, в который входит столица Нью-Дели, планируют вызвать искусственный дождь в ближайшие дни в связи с резким ухудшением качества воздуха из-за смога.

Качество воздуха в Нью-Дели сильно ухудшилось после празднования главного национального торжества – «Праздника света» Дивали. Во время торжеств принято взрывать петарды и запускать фейерверки. Празднуя Дивали, жители Индии также зажигают специальные обрядовые светильники и дарят друг другу подарки.

Ранее сообщалось, что практику принудительного вызова осадков могут использовать в Ростовской области.