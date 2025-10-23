На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве на станции метро «Царицыно» погиб пассажир

ТАСС: пассажир погиб, упав под прибывающий поезд на станции метро «Царицыно»
РИА Новости

Пассажир московского метрополитена упал на пути под прибывающий поезд. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел на станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии столичного метро. Спасти пассажира не удалось. Из-за этого интервал движение поездов по ветке был временно увеличен. Сейчас, по данным пресс-службы Дептранса, составы двигаются согласно своему графику.

14 октября женщина упала на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

6 октября в Москве на станции метро «Автозаводская» зеленой ветки на рельсы упал пассажир. Пострадавшего быстро подняли на платформу и передали врачам.

До этого человек не выжил в результате падения на пути на станции «Полежаевская» в московском метро. Уточняется, что он упал под прибывающий поезд по неосторожности.

Ранее мальчик упал на пути в метро Москвы и угодил под поезд.

